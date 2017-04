Becali a declansat contraatacul in justitie! Actiune in instanta impotriva Armatei, pentru ANULAREA TUTUROR MARCILOR DETINUTE DE CSA

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Dat in judecata de CSA Steaua in mai multe dosare, Gigi Becali contraataca. Patronul liderului Ligii I, care a fost nevoit sa schimbe numele echipei din FC Steaua Bucuresti in FC FCSB, a intentat si el un proces.

Potrivit publicatiei online ziare.com, Becali a depus o actiune la Tribunalul Bucuresti prin care solicita anularea tuturor marcilor detinute de CSA Steaua. Printre acestea se afla si cea pierduta de echipa sa in noiembrie 2014, in urma unei decizii a ICCJ.

Argumentul adus de Becali in acest dosar este acela ca Armata nu are drept sa foloseasca marca pentru ca nu are voie sa aiba sectie profesionista de fotbal, mai scrie sursa citata.

FCSB mai sustine ca marca nu a fost folosita de foarte mult timp de Armata si ca ii apartine, de fapt, lui Becali.

Becali a spus in repetate randuri in ultima perioada ca "va recupera numele echipei (n.r Steaua Bucuresti) in cel mult un an".

Pe de alta parte, acesta este dat in judecata de CSA intr-un proces in care Armata cere despagubiri de circa 37 de milioane de euro.