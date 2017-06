Becali a dat o echipa intreaga afara. Cum arata primul "11" cu jucatori vanduti sau pusi pe liber vara asta

Steaua a renuntat la 15 jucatori.

Vanduti sau pusi pe liber, nu mai putin de 15 jucatori au plecat de la Steaua in aceasta vara. Poiana si Cojocaru nu vor mai avea sansa sa apere poarta Stelei, locurile fiind ocupate de Nita, Stancioiu si noua achizitie Toma Niga.

In aparare, Simion, Moke, Tamas si Daniel Popescu au fost pusi pe liber, fara ca Steaua sa obtina bani pe ei.

La mijlocul terenului, acolo unde Steaua avea cei mai multi jucatori, au plecat nu mai putin de 7 jucatori. Enceanu, Muniru, Aganovic, si Chitosca au fost pusi pe liber, Boldrin a fost vandut in Turcia pentru 1,5 milioane de euro, Stefanescu a fost trimis la schimb la Viitorul iar Vilceanu a fost trimis la Astra, pentru ca Morais sa vina fara probleme la Steaua.

In atac, Bota si Ontel si-au luat adio de la Steaua, amandoi fiind considerat in urma cu un an doi jucatori foarte promitatori.

Jucatorii care au parasit Steaua in aceasta vara: Poiana, Cojocaru, Simion, Moke, Tamas, D Popescu, Enceanu, Stefanescu, Boldrin, Muniru, Aganovic, Vilceanu, Chitosca, Bota, Ontel.

Primul "11" care a plecat de la Steaua vara asta:

Cojocaru - Simion, Moke, Tamas, Popescu - Boldrin, Stefanescu, Muniru - Bota, Ontel, Chitosca