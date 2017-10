Becali a dat lovitura. Transferul de 300.000 de euro cu care a schimbat total rezultatele Stelei

Steaua s-a transformat cu Planici in teren. Transferul de doar 300.000 de euro pare ca ii asigura investitia de 10 milioane!

Becali a investit 10 milioane de euro in echipa, in ultimele doua sezoane. Acesta a cumparat jucatori foarte scumpi de la Viitorul, insa titlul si calificarea in Champions League au intarziat sa apara, in special din cauza problemelor in defensiva.

Steaua a reusit sa isi rezolve situatia dupa transferul lui Planici. Becali a "riscat", platind pentru transferurile lui Planici si Jorge, desi nu ii stia pe cei doi, nefiind fanul transferurilor "in orb", insa cu Planici se pare ca a dat lovitura!

De cand Dica joaca in aparare cu cuplul de fundasi centrali Balasa - Planici, echipa ia de aproape 3 ori mai putine goluri! Astfel, Steaua a luat 3 goluri in cele 6 meciuri cu Planici si Balasa titulari, si 8 goluri in ultimele 6 meciuri inainte ca cei doi sa joace impreuna in defensiva!

Investitia de 10 milioane a lui Becali pare sa fie acum asigurata de cei 300.000 de euro platiti pe Planici!

Echipa Stelei si banii investiti de Becali in transferuri:

Nita (0 euro) - Benzar (1,2 mil), Balasa (0,5 mil), Planici (0,3 mil), Morais (0 euro) - Pintilii (0,25 mil), Nedelcu (1,5 mil) - Coman (2 mil), Budescu (0,75 mil), Tanase (1,5 mil) - Alibec (2 mil)

TOTAL - 10 milioane

Rezultatele Stelei de cand Dica joaca cu Balasa si Planici in aparare. In ultimele 6 meciuri inainte de venirea celor doi, Steaua a luat 8 goluri si a dat 7, iar cu cei doi in teren a dat 11 si a incasat 3. Mai mult, Steaua are acum cea mai buna aparare, cu 8 goluri primit, intrecand CFR-ul, care are 9 goluri primite.

Echipa a inregistrat 2 victorii, 3 egaluri si 1 infrangere, iar cu cei doi in teren Steaua a obtinut 4 victorii, 1 egal si 1 infrangere.

Viitorul 1-0 Steaua

Steaua 3-0 Plzen

CFR 1-1 Steaua

Steaua 1-0 Dinamo

Lugano 1-2 Steaua

Sepsi 0-4 Steaua