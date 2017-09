Becali a dat lovitura! Jucatorul care a refuzat de doua ori o castigatoare de Champions League ca sa vina la Steaua. Ce l-a impresionat

Stelistii au cautat toata vara un fundas central puternic.

Planic i-a impresionat pe stelisti in partidele jucate pana acum. Dica a insistat toata vara pentru Bogdan Planic, insa jucatorul a venit dupa startul de sezon.

Planic a impresionat in Serbia, la Vojvodina Novi Sad, care il transferase de la OFK Belgrad.

Vazut ca o speranta a fotbalului sarb, Planic a fost curtat insistent de Steaua Rosie Belgrad. Sarbii au incercat sa-l transfere in urma cu doi ani, insa Planic a refuzat. Steaua Rosie avea un cuplu puternic de fundasi centrali, iar jucatorul s-a temut ca o sa fie rezerva.

Steaua Rosie l-a vrut si in aceasta vara, insa Planic a ales sa vina in Romania. "A fost impresionat de faptul ca Steaua joaca in fiecare an in cupele europene", spun stelistii.

Planic are 25 de ani si e cotat la 600.000 de euro. El are o selectie la nationala U21 a Serbiei, iar acum spera ca prestatiile de la Steaua sa il propulseze catre nationala mare a Serbiei.