Becali a dat cartile pe fata. "Am vorbit cu Baluta personal la telefon, vrea 250.000 de euro salariu"

Baluta vrea sa vina la Steaua, spune Gigi Becali, desi conducerea Craiovei a declarat ca nu se pune problema ca jucatorul sa plece la echipa lui Becali.

"Cu Baluta sa va zic care e treaba. A venit unul din Cipru sau Anglia, ca e impresarul lui Baluta, acum cateva luni i-am dat 1 milion. Acum am dat 2 milioane de euro. Am vorbit cu Baluta si cu tatal lui Baluta, m-a sunat si baiatul, am negociat salariul, el are clauza de 3 milioane de euro. I-am zis ca dau 2 milioane nu platesc clauza, de 3 milioane.

Baluta vrea 250.000 de euro pe an. Dar impresarul vrea si el 150.000 de euro. Chiar daca platesc clauza de 3 milioane, bine, nu o platesc, dar ipotetic, daca dau 3 milioane de euro, cum sa mai dau si la impresar bani. Pai eu fac tot si el vrea 150.000 de euro, i-am zis ca e nebun", a spus Becali la Digi.