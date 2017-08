Becali a chemat la el un jucator dupa ce l-a facut PRAF public: "Am vorbit intre 4 ochi!" Ce i-a transmis patronul

Dubla dintre Steaua si Sporting e in direct la ProTV pe 15 si 23 august!

Criticat de Gigi Becali dupa partida de pe propriul teren al Stelei cu Viktoria Plzen, Ionut Larie a povestit in conferinta de presa de astazi ca a discutat cu patronul Stelei despre acele faze.

"Este o perioada buna, m-am acomodat, sper sa am rezultate cu echipa. Exista o presiune, nu foarte mare, criticile sunt constructive, ma ajuta sa evoluez. Dupa ce am fost criticat de domnul Gigi Becali, am avut o discutie intre patru ochi si mi-a spus sa am incredere in mine si poate nu voi mai gresi. E greu sa ajungi aici, dar e foarte frumos sa fii fotbalist la Steaua" a declarat Larie conform Dolce Sport.