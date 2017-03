Becali a cerut CAZARMA la Berceni, Reghe il contrazice: "Nu schimbam nimic, jucatorii sunt liberi!" 

Gigi Becali a acuzat indisciplina de la Steaua si i-a anuntat pe jucatori ca nu vor mai avea parte de libertate.

"Acum ne-am mutat cantonamentul de la hotel. Stiti si voi ce se mai face in hotel. In minibar mai gasesti cate o sticluta de votca sau mai trece cate o femeie prin fata si n-ai ce face. Acum, armasarii au gard si nu mai pot sa iasa. Ne-am mutat la Berceni”, a declarat Gigi Becali dupa ce a aflat ca stelistii au baut in deplasarea de la Zurich si in alte ocazii.

Antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, sustine insa ca echipa va sta in cantonament doar atunci cand joaca din 3 in 3 zile.



"Tin sa va anunt ca nu am schimbat absolut nimic, echipa ramane in cantonament in momentul cand jucam din 3 in 3 zile. Nu pot sa tin echipa in cantonament in momentul cand jucam duminica duminica. Este normal ca jucatori sa mearga dupa meci acasa.

Eu mi-as dori ca jucatorii sa vina in ziua meciului la masa de pranz si sa mergem la meci.

Pentru mine este foarte important seara de dupa meci sa ii tinem impruena sa manace impreuna, dar numai in momentul cand jucam din 3 in 3 zile", a spus Reghe.