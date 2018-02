Becali a cerut arbitri straini in Liga I si il sustine pe Lupescu: "Suntem oameni de nimic daca nu il votam!"

Gigi Becali ii face campanie lui Ionut Lupescu la sefia FRF.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00

Fostul component al Generatiei de Aur a hotarat sa candideze impotriva lui Razvan Burleanu la sefia FRF. Becali spune ca actualul presedinte trebuie schimbat pentru ca a facut doua mari greseli: l-a adus pe Daum si a numit sef strain la arbitraj.

Becali chiar i-a propus lui Gino Iorgulescu de la LPF sa le permita cluburilor sa plateasca arbitri straini la meciurile din playoff.

"Daca nu il votam si daca nu iese, ne meritam soarta. Acum vine un om care pleaca de la UEFA, isi da demisia, lasa cariera unde castiga bani si vine sa faca ceva. Daca nu il votam, atunci suntem oameni de nimic. Cum sa nu il votam in detrimentul lui Burleanu.

El sa stie un lucru, la fotbal nu e ca la politica. La fotbal, Burleanu nu poate manipula voturile prin avantaje minore. Chestii din astea, vacante, bani pentru mingi, din banii nostri. Oamenii aia vor lua banii si nu il vor vota. Nu sunt prosti. Bine, nu sunt nici foarte destepti, sunt acolo mediu.

Toata suflarea fotbalului si toti oamenii politici trebuie sa-l sustina pe Lupescu. Burleanu a distrus fotbalul. Doua hotarari au luat: Duam la nationala, om de nimic. Si sef la arbitri strain. Ala sta in Grecia. Am vorbit cu Iorgulescu i-am zis sa putem sa aducem arbitri straini, sa platim 50-50 cluburile. Cine vrea sa aduca arbitri straini, ce daca au mai facut greseli in trecut? Acum nu trebuie sa judecam dupa cazuri particulare", a spus Becali la Ora exacta in sport.