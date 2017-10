Becali a castigat ultimul proces cu Talpan pentru marca. CSA Steaua, obligata sa plateasca cheltuieli de judecata

FCSB, echipa patronata de Gigi Becali, a castigat ultimul proces intentat de Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, pe subiectul marcii.

FCSB a avut castig de cauza in procesul intentat de Florin Talpan, juristul CSA Steaua, care voia sa interzica echipei lui Becali inclusiv folosirea abrevierii.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, CSA Steaua va trebui sa plateasca cheltuieli de judecata in valoare de 21.500 de RON catre FCSB, dupa ce judecatorii nu i-au dat castig de cauza in procesul in care s-a cerut interzicerea folosirii numelui FCSB.

"Vom ataca in justitie daca vor alege o denumire a carei prescurtare va fi tot FCSB. De ce? Fiindca va intretine o confuzie in tot aceste diferend pe care il avem si nu e normal. Vom ataca in justitie si va urma un nou proces daca initialele vor ramane FCSB", spunea Talpan in momentul depunerii reclamatiei.