Becali a anuntat revenirea unui jucator de milioane care sa rezolve o mare problema! Raspunsul i-a lasat pe stelisti fara cuvinte

Steaua cauta fundasi si a incercat sa-l readuca pe Florin Gardos.

Gabi Tamas s-a despartit de Steaua, urmeaza si Moke. Dica ramane astfel doar cu Balasa in centrul apararii iar patronul Stelei, Gigi Becali, a anuntat ca vrea sa-l readuca pe Florin Gardos la Steaua.

"Ma intereseaza Gardos. El poate sa vina oricand la Steaua. O sa il pun pe MM sa-l sune" a declarat Gigi Becali.

Gardos a jucat la Steaua intre 2010 si 2014, fiind vandut pentru 6 milioane de euro la Southampton. Din pacate, el a suferit o accidentare grava la ligamente si a lipsit 9 luni de pe gazon. S-a reaccidentat dupa revenire si astfel nu a fost folosit deloc in sezonul incheiat.

Gardos nu se gandeste insa la o revenire la Steaua sau in Liga 1.

"Mai am un an de contract cu Southampton, vreau sa fac pregatirea de vara si daca la finalul ei voi simti ca nu am sanse sa joc, ma voi gandi la un imprumut, dar nu in tara. Nu ma intorc la Steaua" a declarat Florin Gardos pentru Digi Sport.