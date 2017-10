Becali a anuntat CASTIGATORUL de la alegerile LPF: "Are 10-11 voturi deja!" Pe cine voteaza Steaua

Becali si-a ales favoritul de la alegerile LPF.

Gino Iorgulescu are deja majoritatea voturilor pentru a castiga un nou mandat la LPF, anunta Gigi Becali. Patronul Stelei spune ca Gino are deja 10 voturi asigurate si e aproape sa-l obtina si pe cel al lui Dinamo. Sunt 14 cluburi in Liga I, iar fiecare are cate un vot.



"Gino Iorgulescuu va castiga. Are 10 voturi la ora asta. Cred ca si Dinamo il voteaza, deci are 11. Eu sunt sigur pentru ca l-au si propus, are hartii de propunere. Nu are rost sa ii semnezi hartie de propunere si apoi sa nu-l votezi. La Dragomir nu a fost asa. Eu lui Dragomir i-am zis inainte ca nu il votez si stia ca nu iese. E posibil sa existe mici influente politice, prietenii, dar nu vor influenta decisiv alegerile", a spus Becali la Digi.

Astazi, Sorin Dragoi de la ACS Poli Timisoara a anuntat ca va candida si el.