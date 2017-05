Bataia e rupta din rai :) De cand a fost batut de antrenor, Golofca a devenit golgheter in Liga I!

Golofca a fost protagonistul unui moment soc la Giurgiu.

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Golofca era gata sa plece de la Botosani, dupa ce a fost lovit de antrenorul Leo Grozavu chiar pe banca de rezerve. Jucatorul a trecut peste moment, iar de atunci a devenit cel mai bun marcator din Liga I!

Palma primita l-a ambitionat pe Golfca, cel care a reusit sa marcheze 4 goluri in playout, la fel ca Hanca, Alibec, Deac si Tucudean. In acest moment, jucatorul de la Botosani e unul dintre cei mai in forma jucatori din Romania, in conditiile in care sezonul regulat a fost unul destul de sters pentru el.

Golofca a fost adus de Botosani de la Rapid CFR Suceava in ianuarie 2016, insa abia in vara a fost legitimat. Atacantul a devenit golgheterul echipei in acest sezon, cu 8 reusite.