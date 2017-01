Bani pentru Budescu? Hamroun, transferat definitiv de arabi! Cat incaseaza Becali

Algerianul Hamroun va fi transferat definitiv de Al Sadd din Qatar.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Unul dintre cei mai buni jucatori ai Stelei din sezonul trecut a ajuns in vara la Al Sadd, acolo unde a impresionat, alaturi de Xavi, legenda Barcelonei.

Potrivit ProSport, arabii au decis sa activeze clauza de cumparare a mijlocasului pentru care au platit deja 1 milion de euro pentru imprumut. Ei vor mai plati 1 milion de euro ca sa-l ia definitiv pe Hamroun de la Steaua.

Hamroun a impresionat in acest sezon, cu trei goluri si cinci pase de gol, fiind la egalitate cu Xavi la acest capitol.

Sursa citata mai scrie ca Hamoroun era hotarat sa-si gaseasca alta echipa in zona araba in eventualitatea in care Al Sadd nu decidea sa-i activeze clauza de cumparare.

Cu banii primiti de pe Hamroun, Becali poate sa pluseze la negocierile cu Budescu.