Banel s-a despartit de Faurei si e gata sa revina in Liga I. Oferta surpriza primita: "Luna asta dau un raspuns"

Banel Nicolita (31 de ani) ar putea reveni in aceasta iarna in Liga I, dupa ce a jucat cateva luni la CS Faurei, prima formatie din cariera sa.

Fostul international Banel Nicolita a decis sa se desparta de CS Faurei, echipa cu care a evoluat in Liga a 4-a, seria Braila.

Mijlocasul se afla acum in negocieri cu mai multe formatii, intre care si una din prima liga. Acesta urmeaza sa dea un raspuns in zilele ce vin.

Banel Nicolita a purtat o discutie si cu Adrian Neaga, directorul sportiv al lui ACS Poli Timisoara.

"Am vorbit cu Rica Neaga, mai in gluma, mai in serios. In ianuarie ii voi da un raspuns si lui. Mai am doua variante, pentru ca in ianuarie sa merg in cantonament", a spus Banel Nicolita, citat de Dolce Sport.

"Banel inca mai vrea sa joace fotbal, inc amai poate sa joace si e normal sa vrea", a spus si Adrian Neaga, fost coleg cu Nicolita la Steaua.

Banel Nicolita a debutat in Liga I la Timisoara, fiind transferat in 2005 de Steaua.

In ultimii doi ani, acesta a jucat la Viitorul si CS Faurei.

In liga a patra, Banel a inscris mai multe goluri pentru Faurei, echipa pe care a dus-o pe primul loc al seriei, cu 43 de puncte, 8 mai multe decat a doua clasata.

Golaverajul lui CS Faurei in prima parte a sezonului este de 76-11.