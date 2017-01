Banel revine in Liga 1! Cu ce echipe negociaza si ce spune de Steaua

Banel a ramas fan stelist si asteapta o rezolvare cat mai rapida a conflictului dintre Armata si clubul lui Becali.

"La Steaua sunt multe probleme. Pentru noi, stelistii, e greu sa vezi asa ceva. E dureros si ca ne-a batut Dinamo, e o perioada foarte grea. Steaua va fi mai puternica din 2017 incolo. Noi, suporterii, suferim cel mai mult. Eu sunt cu Steaua la care am jucat din 2005. Il respect si pe domnul Lacatus, nu vreau sa intru in niciun conflict, nu sunt genul. Nici nu visam sa fiu antrenat de el! E foarrte greu sa stii acum pentru cine ai jucat, cum ai jucat, dupa tot scandalul asta!", a spus Banel pentru PRO TV.

Nicolita e gata sa revina in Liga 1. Negociaza cu doua echipe si spune ca in urmatoarele zile isi va hotari viitorul.

"Ne pregatim sa incepem munca. Sunt in discutii cu Timisoara si cu un alt club din Romania, sper sa ajung mai repede la o intelegere. Imi doresc sa plec in cantonament, sa incep treaba. La Faurei am jucat cu sufletul, nu mi-am uitat prietenii, orasul, echipa. Sunt echipe bune in Romania, mai sunt si cluburi care sufera din cauza problemelor cu banii. Sper sa apara investitori la Timisoara, Tg. Mures, orase mari unde sunt probleme", a comentat Banel.