Banel Nicolita vrea sa revina in Liga 1: "Am doua fetite mici, e greu sa mai plec din tara"

Banel se intoarce in liga intai, dar nu la Steaua. In toamna a fost patron, antrenor si jucator la echipa lui din Faurei.

Banel trage tare in vacanta ca sa revina in liga intai.

"Momentan ma gandesc in tara pentru ca am si eu doua fetite mici si e greu sa mai plec acum" spune Banel Nicolita.

Banel a urcat la munte de sarbatori si bate mingea in sala cu fostii sai colegi de la Steaua.

"E normal sa fie mai greu pt ca am mers la cativa porci, am facut un sprit si s-au acumulat cateva kg in plus" a zis Rica Neaga.

La Brasov, fotbalistii au felicitat-o pe Denisa Dedu, minunea din poarta Romaniei de la europeanul de handbal.

"Mi-as fi dorit sa atarn de brad o medalie, dar asta este, sper ca la anul sa pot reusi lucrul acesta" a declarat Denisa Dedu.