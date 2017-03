Banel dupa ce a incurcat Steaua: "Am facut un meci FOARTE mare. Venim dupa 6 ore de mers cu autocarul!"

Fostul stelist Nicolita e sigur ca rezultatul obtinut pe Arena Nationala o poate ajuta pe Tg. Mures in lupta pentru evitarea retrogradarii.

ASA era in criza de incredere dupa startul modest din 2017. Tg. Mures nu marcase niciun gol in partidele jucate de la venirea lui Ilie Stan antrenor.

"Am facut un meci foarte mare, am muncit, am dat tot ce am avut mai bun, iar la final chiar suntem multumiti de acest punct. A fost o saptamana foarte grea pentru noi, mai ales ca nu reusiseram sa marcam pana acum. E primul gol marcat de noi in Liga 1 un acest an. Am venit 6 ore pe drum, cu autocarul, dar important e ca am stat foarte bine fizic!", a spus Banel la Dolce.