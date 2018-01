Baluta recunoaste ca a fost tentat de varianta Steaua: "Am fost stresat, nu stiam ce decizie sa iau!"

Baluta a ramas la Craiova sa le aduca titlul oltenilor.

Craiova a fost ispitita iarna aceasta cu o oferta consistenta, de 2,5 milioane de euro, pentru capitanul Baluta.

Nu banii au fost problema, ci orgoliul oltenilor. Atat conducerea, cat si Baluta, au rezistat tentatiei.

Totusi, mijlocasul de 24 de ani recunoaste ca au fost momente in care s-a gandit serios la varianta Steaua.

"Au fost discutii, am fost stresat. Nu stiam ce decizie sa iau. Pentru mine e mai bine ca am ramas aici. Nu ar fi fost un pas inainte transferul la Steaua, chiar daca joaca an de an la nivel inalt, in cupele europene.", a spus Baluta intr-o emisiune la Digi24 Craiova.

Baluta spune ca plecarea sa s-ar putea produce in aceasta iarna doar la o echipa din strainatate.

"As fi pregatit sa plec oricand, dar as pleca cu un gust amar. Eu cred ca anul asta putem sa castigam cel putin un trofeu, dar eu sunt pregatit sa plec oricand, mai sunt zile (n.r. din perioada de mercato)", a mai spus Baluta pentru PRO TV.