BALGRADEAN, LA STEAUA // Revenire SOC pentru Balgradean in tara! Becali l-a gasit pe "Messi al portarilor!" Cum arata cel poreclit "Pufi"

Balgradean a revenit de urgenta din Italia pentru a semna cu Steaua.

Balgradean se afla in vacanta in Italia cand a fost chemat de Becali. El s-a urcat in avion si a revenit in tara, iar la aeroport a fost asteptat de un oficial al Stelei. Balgradean a refuzat sa vorbeasca cu presa care il astepta.



"Nu pot sa vorbesc. Nu am ce sa vorbesc in momentul de fata, ce sa va spun?", a spus Balgradean.

Becali il poreclise pe Vlad drept "Messi al portarilor", insa Balgradean este cel care seamana cu starul Barcelonei. S-a facut blond in perioada in care n-a jucat pentru Chiajna.