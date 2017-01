Balasa, disperat sa semneze cu Steaua: "Vreau sa ajung in cantonament, sa-l cunosc pe Reghecampf" 

Mihai Balasa a acceptat imprumutul la Steaua si abia asteapta sa ajunga in cantonamentul din Antalya.

Balasa a fost imprumutat de Roma la Trapani in acest sezon, insa fundasul crescut la Academia lui Hagi nu a jucat prea mult. Acum e chemat la Steaua, care isi ia o optiune pentru un transfer definitiv.



"As vrea sa se realizeze cat mai repede, as vrea sa ii cunosc pe colegi, pe domnul Reghecampf. N-am probleme cu faptul ca pregatirea e dura. Am fost si la U21 coleg cu Ovidiu Popescu, stiu cum se lucreaza acolo. Nu ma tem de criticile patronului, am incredere in mine, stiu ce pot. Vreau sa ajung la Steaua! Altfel nu-mi dadeam acordul sa se duca mai departe discutiile", a spus Balasa la Digi.

"Totul a fost in regula la Trapani, am jucat, apoi am avut o accidentare. Am stat cam o luna de zile, apoi am tot avut dureri. Acesta e motivul pentru care nu am jucat prea mult sezonul acesta", a adaugat Balasa.

Reghe vrea sa-l foloseasca pe Balasa in banda dreapta, post cunoscut pentru jucator.

"Am jucat mijlocas dreapta la Trapani, pentru ca se juca cu trei fundasi centrali. Pe faza defensiva se trecea la 5-3-2 si evoluam ca fundas dreapta. Eu ma simt la fel de bine si ca fundas central si ca aparator dreapta. La Viitorul am jucat fundas central, la Crotone - anul trecut - tot central am jucat, insa am fost folosit si in banda dreapta, in functie de ce au avut nevoie echipele pentru care am evoluat", a dezvaluit Balasa.

"Nu imi e frica de reactiile lui Becali! Am incredere in mine si stiu ce pot! Eu vin sa ma antrenez si sa fac tot ce depinde de mine pentru a fi titular", a mai spus Balasa.