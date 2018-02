Balaj, anunt final in privinta candidaturii la sefia FRF: "E mult de lucru pentru a repara ce s-a stricat in ultimii 4 ani!" Anuntul lui Lupescu l-a convins

Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura la alegerile FRF in aceasta dimineata.

Cristi Balaj, care la randul lui era considerat drept un virtual candidat pentru sefia FRF, a renuntat la ideea de a intra in cursa si anunta ca il va sustine pe Lupescu.

"Este o veste foarte buna. Il sustin neconditionat pe Ionut, asa cum am promis deja. Este de departe cea mai buna solutie existenta dintre toti cei care puteau candida. Cat priveste ce este acum la FRF, nici nu sufera comparatie. E o distanta de la Pamant la Luna! In acest moment, nu pot spune prea multe. Urmeaza sa discut cu Ionut, sa vedem ce tactica vom avea. In orice caz, repet, il voi sustine neconditionat. Este foarte mult de lucru pentru a repara ce s-a pierdut in acesti patru ani", a declarat Cristi Balaj pentru ProSport.

Alegerile de la FRF vor avea loc pe 18 aprilie.