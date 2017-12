"Ba, tu esti nebun? Aia te impusca pe strada!" Gigi Becali l-a sunat pe Sumudica dupa scandalul de la ultimul meci! Ce i-a spus patronul Stelei

Patronul Stelei i-a transmis lui Sumudica sa-l lase in pace pe Nicolae Dica.

Gigi Becali l-a sunat pe Marius Sumudica dupa ce a vazut bataia in care a fost implicat acesta dupa victoria cu Alanyaspor.

"Am vorbit aseara cu el. I-am spus: tu esti nebun, vrei sa te impuste aia pe strada? Aia sunt nebuni. S-a speriat. I-am spus ca are talent de actor, dar sa-i lase in pace. Cei mai invidiosi si gelosi, turcii sunt. Ce treaba ai tu cu Alibec, cu Budescu? Du-te la Kayseri. Lasa-l pe Dica in pace. Mi-a spus: <Bine, il las in pace>" a spus Gigi Becali la Pro X.