Azi s-a lansat noul Rapid: Pancu si Niculae, in conducere, dar si in teren! Schumacher e antrenor, un fost stelist in lot

Academia Rapid, echipa sustinuta de Primaria Sectorului 1, va juca in Liga a 4-a si are ca obiectiv promovarea.

Pancu, Daniel Niculae si Ovidiu Burca in conducere, Constantin Schumacher antrenor, si Primaria Sectorului 1 in rol de finantator - asa arata noul proiect Academia Rapid, care a luat nastere oficial astazi, in cadrul unei conferinte care a avut loc la sediul Primariei.

"Ii veti vedea in teren si pe Nico si Pancu, chiar daca ei vor avea functii si in conducere. Toti cei care tin cu Rapid sa vina la stadion, prin ei vom incerca sa renastem", a spus antrenorul Schumacher.

Din lotul Rapidului va face parte si un fost stelist, Doru Bratu, fundas care a evoluat in tricoul ros-albastru in primul mandat al lui Laurentiu Reghecampf la Steaua.

Academia Rapid va juca in noul sezon de Liga a 4-a si face parte din aceeasi serie cu AFC Rapid, CSA Steaua, CS FC Dinamo si Carmen Bucuresti.