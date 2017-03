Azi incepe playoff-ul! Cum vad casele de pariuri batalia la titlu si de cine se tem Astra si Steaua

Prima etapa din playoff este deschisa de partida dintre Astra si Craiova, astazi, de la ora 20:30.

Steaua este favorita la casele de pariuri in lupta la titlu, asta in ciuda parcursului slab din acest inceput de an.

Astra vine dupa o serie fantastica de opt victorii consecutive, in timp ce Hagi e la 10 meciuri de o performanta la care nici nu indraznea sa se gandeasca la inceputul sezonului.

CFR Cluj respira, dupa ce si-a rezolvat problemele cu banii, iar Miriuta si jucatorii sai se pot gandi acum doar la fotbal.

Craiova si Dinamo sunt cotate cu cele mai mici sanse, la casele de pariuri, in lupta pentru titlu.

Cote pentru castigarea titlului:

Steaua 1.75

Viitorul 4.00

Astra 10.00

CFR Cluj 10.00

Dinamo 12.00

Craiova 12.00

Steaua se teme de CFR, Sumudica de Viitorul



Sunt putine voci care se incumeta sa parieze pe marea favorita la titlu, si asta pentru ca lupta este foarte stransa. Viitorul si Dinamo, adica locul 1 si locul 6, sunt despartite de 5 puncte, ce pot fi recuperate in meciurile directe.

Gigi Becali: "Eu n-o sa zic cum zice toata lumea, ca toate echipele au sanse la titlu, ca toate sunt bune si ca de toate ar trebui sa ma tem. Nu, eu ma tem de o singura echipa: CFR Cluj. E puternica, ne vom bate cu ea la titlu."

Marius Sumudica: "Sigur ca toate echipele au sanse, lupta va fi stransa, dar Viitorul mi se pare cu o sansa in plus. Si asta pentru ca are 4 puncte peste noi. Va dati seama, la primul pas gresit putem sa ajungem la 6 puncte in spate, ceea ce va fi imposibil de recuperat, pentru ca in playoff sunt putine meciuri. Obiectivul meu acum este sa reusesc sa imi mobilizez jucatorii pentru meciul cu Craiova, pentru ca va fi foarte greu. Venim dupa o serie incredibila de 8 victorii si exista un entuziasm pe care trebuie sa il domolim."

CLASAMENTUL DIN PLAYOFF

1. Viitorul 26p

2. Steaua 24p

3. Astra 22p

4. Craiova 22p

5. CFR Cluj 22p

6. Dinamo 21p

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE:

Astra - Craiova / sambata, 20:30

Steaua - CFR Cluj / duminica, 20:30

Viitorul - Dinamo / luni, 20:30