Azi aflam grupele de la Mondial! Spania si Anglia NU sunt capi de serie! Cum arata URNELE

Astazi are loc tragerea la sorti pentru stabilirea componentei grupelor de la Campionatul Mondial.

Gazdele evenimentului, ce se va desfasura la Moscova, vor fi fostul atacant al Angliei, Gary Lineker, golgheterul Mondialului din 1986, alaturi de jurnalista sportiva din Rusia, Maria Komandnaya.

Ei vor fi asistati de 8 nume uriase din istoria fotbalului: Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafu, Fabia Cannavaro, Diego Forlan, Diego Maradona, Carles Puyol si Nikita Simonyan.

Iata cum arata urnele pentru tragerea la sorti:



URNA 1

Rusia

Germania

Brazilia

Portugalia

Argentina

Belgia

Polonia

Franta

URNA 2

Spania

Peru

Elvetia

Anglia

Columbia

Mexic

Uruguay

Croatia

URNA 3

Danemarca

Islanda

Costa Rica

Suedia

Tunez

Egipt

Senegal

Iran

URNA 4

Serbia

Nigeria

Australia

Japonia

Maroc

Panama

Coreea de Sud

Arabia Saudita

