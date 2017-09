Caz INCREDIBIL la o echipa istorica din Romania: Antrenorul abia numit a DISPARUT de la echipa! Explicatia clubului

Haos la unul dintre cluburile care anuntau obiective mari in acest sezon!

UTA a inceput campionatul cu transferuri importante si cu anuntul ca vrea in Liga 1, dupa doi ani in care s-a oprit la baraj. Dupa 8 meciuri, e abia pe 13, cu 9 puncte, mult sub pretentiile pe care el avea. Antrenorul Mihalcea a plecat dupa 6 meciuri, iar Adi Falub, instalat in locul sau acum doua saptamani, a parasit si el echipa desi a stat pe banca in doar doua partide! Falub a parasit Aradul aseara si nu mai e de gasit, anunta surse din cadrul echipei. Fostul fundas a primit o oferta din C, de la U Cluj, si ar vrea sa revina la echipa de care se simte cel mai apropiat emotional. La decizia lui Falub de a pleca a contribuit si dezorganizarea pe care a gasit-o la UTA. Falub n-a putut sa tina antrenamentul de ieri din cauza ca suprafata de pe unul dintre terenurile de pregatire a fost stropita cu o solutie de regenerare fara ca el sa fie anuntat pentru a gasi o alternativa.

"UTA are antrenor principal. Din pacate, Falub a decis sa paraseaca Aradul in aceasta noapte, fara acordul nostru. Presupunem ca motivul ar fi oferta de la U Cluj. Clubul UTA nu este in cautarea unui alt antrenor, avem deja unul angajat", a anuntat UTA, pentru Sport Arad.

U Cluj nu are antrenor dupa ce s-a despartit de Marius Popescu, iar Ioan Ovidiu Sabau isi doreste ca Falub sa continue proiectul inceput pe Cluj Arena de echipa studentilor.