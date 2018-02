Awww :) Ce carte a citit Alex Ionita inainte de derby-ul cu FCSB: si-a pus poza pe Instagram FOTO

Alex Ionita a intrat in filmul lui inainte de derby-ul cu marea rivala.

Ionita a vrut sa uite de presiunea derby-ului cu Steaua cu o carte pentru copii - "Cuore, inima de copil".

Mijlocasul CFR-ului a urcat poza pe Insta Story, cu cateva ore inainte de meci.

In prefata cartii, autorul Edmondo De Amicis incepe asa: "Aceasta carte e, mai cu seama, inchinata copiilor din scolile primare, care sunt in varsta de la noua pana la treisprezece ani; ea s-ar putea intitula: Istoria unui an de scoala, scrisa de un elev din clasa a III-a al unei scoli orasenesti din Italia."

Probleme cu crainicul stadionului

Ionita a fost protagonistul unui moment neplacut aseara, in timpul meciului. Crainicul stadionului a refuzat sa ii spuna numele atunci cand a intrat pe teren, in locul lui Mailat.

Astfel, Ionita a fost doar "numarul 11" pentru cel care a anuntat schimbarea.

"Nu e prima data cand crainicul Stelei face asa. In decursul anilor, am avut multe cu el. Probabil ca si Ionita a facut niste declaratii anti-Steaua. Probabil ca aceste lucruri irita suporterii, dar crainicul stadionului trebuie sa fie mai impartial putin", a declarat Iuliu Muresan la ProX.