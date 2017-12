AVEREA lui Becali a crescut! Ce loc ocupa in top 300 de Capital! Ion Tiriac, primul si in 2017 in Romania! 

Revista Capital a publicat Top 300 de miliardari din Romania in 2017.

Ion Tiriac e primul si in acest an in topul alcatuit de revista Capital cu o avere de 1,7-1,8 miliarde de euro. Din fotbal, Ioan Niulae ramane cel mai bogat investitor, insa averea sa a scazut la jumatate.

Gigi Becali ocupa locul 6, insa patronul Stelei este in crestere pe fondul revenirii pietei imobiliare din ultimii ani.



Primele 10 pozitii din “Top 300 Cei mai Bogati Romani”

1. Ion Tiriac: 1,7-1,8 miliarde de euro (In 2016, averea celui mai bogat roman a fost de 1,6-1,65 miliarde de euro).

2. Dragos si Adrian Paval: 1,1-1,2 miliarde de euro (Anul trecut, fratii Paval au avut o avere de 920-950 milioane de euro).

3. Zoltan Teszari: 550 - 570 milioane de euro (In 2016, patronul RCS&RDS avea o avere de 500-520 milioane de euro).

4. Ioan Niculae: 500-600 milioane de euro (In editia anterioara, omul de afaceri ocupa locul trei, cu o avere cuprinsa intre 600-700 milioane de euro).

5. Iulian Dascalu: 480-500 milioane de euro (Anul trecut, Iulian Dascalu se afla pe acelasi loc, cu o avere de 450-460 mil. euro).

6. George Becali: 400-500 milioane de euro (In editia din 2016, Becali avea o avere de 280-300 milioane de euro si se afla pe locul 9).

7. Gruia Stoica si Vasile Didila: 400-420 milioane de euro (Anul trecut, cei doi antreprenori ocupau locul 6 cu o avere de 380-400 mil. euro).

8. Frank Timis: 380-400 milioane de euro (In editia precedenta, omul de afaceri avea o avere de 270-280 milioane euro si ocupa locul 11).

9. Radu Dimofte: 370-400 milioane de euro (In 2016, se afla pe locul 10 cu o avere de 280-300 milioane de euro).

10. Marius si Emil Cristescu: 340-350 milioane de euro (Cei doi frati aveau in 2016 o avere de 350-360 milioane de euro si ocupau locul 7).



Sursa: Revista Capital