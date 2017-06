"Avem o problema mare!" Steaua cauta cu disperare un fundas central! Motivul pentru care MM si Dica nu au gasit unul pana acum

MM si Dica au fost ironizati de Becali pentru ca nu au reusit sa transfere un fundas central.

"Nu vedeti ca eu aduc intariri pe banda si ei nu reusesc sa gaseasca un fundas? Glumesc", a spus Becali recent. Patronul Stelei i-a insarcinat pe MM si Nicolae Dica sa se ocupe de transferul unui fundas central, post ramas liber dupa plecarile lui Tamas si Moke din aceasta vara.

MM spune ca Steaua se loveste de impresari si intermediari, dar si de jucatori care vor sa-si ridice cota pe spatele Stelei. Bruno Godeau nu este de Steaua, spune MM.



"Nu ne este frica sa aducem un fundas central, vrem sa aducem un fundas central foarte bun, care sa nu fie sub nivelul jucatorilor pe care i-am adus pana acum si intampinam o problema.

Sunt foarte multi fotbalisti care incearca sa-si creasca cota legandu-si numele de numele Stelei, care inca are rezonanta in fotbalul european. De asta am avut niste probleme pana acum. Sunt diversi intermediari care propun jucatori. Bruno Godeau ne-a fost propus, l-am urmarit, am ajuns la concluzia ca nu este ce ne dorim si ultimul cuvant i-a apartinut lui Dica.

Iar acum citesc ca Steaua se lupta cu nu stiu cine pentru Godeau. Stie foarte bine cine l-a propus ca noi nu l-am dorit pe acest jucator", a declarat MM Stoica.