"Aveam oferte din Qatar, dar am ales Steaua! Fotbalul e mai important ca banii!" Gnohere, despre Alibec, Gigi Becali si plecarea de la Dinamo la Steaua

Gnohere spune ca trecerea de la Dinamo la Steaua a reprezentat o schimbare uriasa.

Harlem Gnohere are un sezon excelent la Steaua - este jucatorul care a evoluat in cele mai multe partide, 31, si a reusit sa inscrie 16 goluri in toate competitiile. Gnohere a acordat un interviu pentru Gazeta in care a vorbit despre plecarea de la Dinamo la Steaua, despre colegul si rivalul sau din atac, Denis Alibec, dar si despre criticile patronului.

"Cand am venit la Steaua nu a fost deloc o alegere in care sa conteze banii. Am mai avut oferte bune din Qatar si din Arabia Saudita. Eu voiam sa joc in cupele europene si asta m-a facut sa ma hotarasc sa vin la Steaua. Nu am facut o alegere doar pentru bani, asa cum ar putea crede unii, dar e clar ca a fost o problema ca domnul Negoita nu a gasit cea mai buna solutie pentru durata contractului, iar mai apoi in privinta banilor. Nu asta a contat insa decisiv.



Daca puteti sa ma credeti, pentru mine fotbalul e mai important decat banii. Eu vreau sa joc! Nu ca nu ar conta banii, dar pasiunea pentru fotbal e mult mai mare. Imi place sa joc, sa ajung in cupele europene, fie in Europa League sau in Champions League. Visez sa castig titlul de golgeter pentru ca pana acum nu am reusit asta, dar e mai important sa castig trofee cu echipa si apoi sa ma gandesc la performantele individuale. Cred ca poti sa faci mai multe lucruri, sa fii cel mai bun din echipa, sa marchezi, asa cum fac si Cristiano Ronaldo, si Messi. Nu ma compar cu ei, sa nu credeti asta! Mi-ar placea sa fiu campion cu Steaua si sa ies golgeterul campionatului. Muncesc si-mi doresc sa castig cu Steaua, d-asta am preferat sa raman aici.



Nu cred ca sunt multe lucruri diferite intre Steaua si Dinamo. Perioada pe care am petrecut-o la Dinamo a fost foarte buna, in special cea cu Mircea Rednic m-a ajutat foarte, foarte mult. Din pacate, echipa nu a facut un sezon bun, am pierdut Cupa Romaniei... Schimbarea a fost mare cand am trecut la Steaua, cu domnul Reghecampf, modul de lucru a fost cu totul altceva fata de Andone. Sunt antrenori care au metode diferite, dar toti trei sunt adevarati profesionisti.



E clar ca maniera de lucru e diferita, il adaug si pe Dica celor trei despre care am vorbit deja. Nu pot sa trag niste concluzii clare pentru ca in Belgia nu am jucat la cluburi foarte mari. Cand eram la Charleroi, in ultimul an, nu am jucat prea mult. Antrenorul m-a tinut oricum in alerta, m-a facut sa ma antrenez bine, sa ma simt parte din grup. Fiecare antrenor pe care l-am avut aici, in Romania, m-a ajutat, sunt adevarati profesionisti.



E foarte frig aici. si in Belgia e, dar nu se compara. Aici, mi-amintesc ca la Botosani a fost foarte, foarte frig. Belgia e o tara mai mica, temperaturile sunt aproape la fel peste tot in Belgia, in Romania e altfel. Nu e la fel de frig la Bucuresti cum e la Botosani. In primul an, cand eram la Dinamo, am facut un antrenament in ianuarie la -17 grade, atat imi arata pe bordul masinii! E clar ca mi-e mai greu din punctul asta de vedere, pentru ca n-am fost obisnuit cu asa ceva.



Peste tot pe unde am jucat am avut concurenta pe post. E clar ca Denis avea un avantaj, stiam ce ma asteapta cand am semnat cu Steaua. Nu mi-a fost frica niciodata pentru ca stiam ca sunt un fotbalist de calitate si ca voi face fata. Au fost momente dificile, cand stiam ca pot juca bine, dar nu prind primul primul 11 pentru ca Denis a facut meciuri bune, a dat randament. Am avut norocul ca atunci cand am fost folosit, am marcat aproape mereu. Eu as vrea sa joc, dar e decizia antrenorului. El mereu vorbeste cu mine, stie ce pot, stie ce vreau sa fac. Eu as vrea, normal, sa joc mereu. Uneori e mai greu cand nu joc. Cu toate problemele astea extrasportive ale lui Denis si din cauza faptului ca a fost certat de patron, a venit sansa mea si am reusit sa marchez mai mult ca sa pot prinde echipa. Chiar si ziaristii au observat ca jucam mai putin. Chiar daca eu meritam mai mult, sa joc mai mult, nu l-am vazut niciodata pe Alibec ca pe un adversar. Denis e prietenul meu si ma bucura concurenta, cred ca e buna pentru amandoi, e o concurenta sanatoasa.



Eu am muncit enorm pentru a da goluri, asta e ce stiu eu sa fac mai bine, sa-mi ajut echipa sa castige punctele de care are nevoie. Premiul pe care l-am castigat si pe care-l primesc acum de la voi e si pentru meritul echipei. Sunt momente dificile cand nu reusesti sa marchezi, nu poti face totul de unul singur. Le multumesc pentru tot! E clar ca te afecteaza sa-l auzi pe patron spunand ca altul e trei clase peste mine. Cum am zis, am preferat sa muncesc si sa incerc sa joc, sa profit atunci cand am ocazia. Patronul poate spune ce vrea, dar daca eu muncesc, ma antrenez, marchez si ajut echipa, e bine. Dar e clar ca te afecteaza foarte mult cand patronul spune asta.



V-am spus, nu stiam nimic despre fotbalul romanesc in afara de Steaua si Dinamo, care sunt granzii campionatului, dar acum pot sa va spun ce m-a impresionat: CFR, chiar din primul an al meu in Romania, e o mare echipa, apoi Viitorul a fost prima echipa contra careia am jucat aici, in campionatul romanesc. Viitorul e o echipa care cu adevarat joaca un fotbal bun si-l avea pe fiul lui Hagi, care e foarte bun, il avea si pe Marin. Toti acesti jucatori m-au impresionat pentru ca sunt tineri si joaca bine. E adevarat ca infrastructura stadioanelor arata mult mai bine in Belgia. Cred ca fotbalul romanesc se afla in plina evolutie, uitati-va la Craiova, care tocmai si-a construit stadionul. Si vor mai fi echipe care vor progresa, isi vor construi arene pentru a ajuta fotbalul romanesc sa creasca" a spus Harlem Gnohere.