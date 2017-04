'NU VOR sa se stie adevarul. De ce ii zic Steaua lui FCSB?!' Piturca, anti-FCSB-ist convins! Ce spune de amendarea lui Talpan

Piturca cere o interventie publica din partea Ministerului dupa ce avocatul Talpan a fost sanctionat pentru declaratiile date in ultimele luni.

Piturca nu crede ca sefii din MApN vor cu adevarat ca adevarul sa iasa la iveala in dosarul preluarii Stelei de catre Gigi Becali.

"Am inteles ca Talpan avea permisiunea sa vorbeasca despre cazurile astea, asa am auzit. Acum e sanctionat! Inseamna ca cineva nu vrea sa se stie adevarul! Dupa ce castiga atatea procese cum sa il sanctioneze? E o situatie la care trebuie sa existe lamuriri. Vad ca se foloseste in continuare FCSB in loc de Steaua, nu se respecta hotararea judecatoreasca, dar nimeni nu intervine. Ar trebui sa existe explicatii clare in privinta acestor lucruri!", a spus Piturca la Digisport.