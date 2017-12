Au vrut sa-l fure pe Enache! :) Dinamo, a fost aproape sa-l ia pe stelist! Dezvaluiri de ultima ora

Gabi Enache ar fi putut sa aiba un traseu total diferit in cariera!

Antrenorul Chiajnei, Ion Moldovan, dezvaluie ca a fost aproape sa-l aduca in Stefal cel Mare pe actualul fotbalist al Stelei in perioada in care lucra pentru Dinamo!

"Pe Enache am vrut sa-l aducem la Dinamo intr-o anumita perioada. Chiar am fost in discutii foarte avansate cu el. Voiam sa-l folosim mijlocas dreapta", a spus Moldovan la Digisport.

Cel mai probabil, Dinamo a fost interesata de Enache in 2012, inainte ca jucatorul sa ajunga de la Mioveni la Astra. Cu Steaua, Enache a semnat in ianuarie 2016 in schimbul a 500 000 de euro.