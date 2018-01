"Au vrut sa dea 10 milioane, Gigi le-a zis ca nici nu discuta". Clubul urias care a venit sa-l ia pe Denis Man de la Steaua

Gigi Becali ar fi putut sa-l vanda pe Dennis Man cu 10 milioane de euro, sustine impresarul Anamaria Prodan-Reghecampf.

Gigi Becali le-a fixat "perlelor" Man, Coman si Morutan clauze de reziliere uriase. El spune ca vrea sa incaseze zeci de milioane in anii urmatori in schimbul fotbalistilor.

Impresarul Anamaria Prodan-Reghecampf sustine ca Becali putea incasa 10 milioane de euro pentru Man inca de pe acum, dar a refuzat orice discutie.

Potrivit sotiei lui Laurentiu Reghecampf, AS Roma s-a interesat de serviciile lui Dennis Man.

"Era vorba de 10 milioane, dar Gigi Becali nici nu a vrut sa discute! Nici macar sa discute! De ce? Pentru ca el are bani, nu are nevoie urgenta sa vanda! Jucand an de an in Europa, are destui bani", a spus Anamaria Prodan la Digisport.