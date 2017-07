Au venit MILIOANELE! Anunt de ultima ora al lui CFR: ce investitie majora face clubul

Pe langa transferurile facute vara asta pentru titlu, CFR isi propune un plan pe termen lung din care sa-si asigure jucatori importanti.

Clubul va investi intr-un centru de antrenament si o academie dupa modelul celei de la Viitorul. Bogdan Mara, manager la CFR dupa venirea lui Dan Petrescu, spune ca o parte importanta din investitia noilor proprietari va merge catre dezboltarea pe termen lung a clubului.

"In afara de prima echipa, la care deja am lucrat si am facut pasi inainte, asteptam sa infiintam si echipa a doua, in divizia C. Acolo vom avea doar jucatori de 18-19 ani. Vom avea o baza de antrenament proprie, vrem ca echipa a doua sa se dezvolte pe acelasi model cu prima, in acelasi sistem, cu preparatorii fizici de la echipa mare. Nu ne concentram doar pe echipa mare, crestem copii, vrem sa-i avem pe viitor", a spus Mara la Sport.ro.