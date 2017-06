Au testat 500, au luat 4! Steaua face achizitii si pentru noua Academie de la Berceni: vine si "noul Stanciu"

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Steaua a pierdut, cel putin pana la o eventuala decizie a TAS, care sa intoarca acest lucru, titlul in lupta cu Viitorul lui Hagi. Ros-albastrii au invatat, insa, ceva din aceasta batalie.

Pe langa transferurile pentru prima echipa, stelistii incearca in aceasta perioada sa-si asigure si viitorul. Dupa ce au creat cele mai bune conditii de antrenament la baza de pregatire de la Berceni, oficialii ros-albastri cauta sa aduca si tineri fotbalisti care sa se bucure de aceste conditii.

Astfel, FCSB a organizat in ultima luna mai multe trialuri in tara, Titi Dumitriu fiind unul dintre cei care au cautat noi talente.

Potrivit Alba Iulia Sport, absport.ro, stelistii au selectat 4 juniori din circa 500 testati. Acestia provin de la Viitorul Sintimbru si Unirea Juniors.

Unul dintre pustii selectati este Andrei Rosu, pe care Titi Dumitriu l-a remarcat pentru ingeniozitatea si acuratetea de care a dat dovada in meciurile test. Absport scrie ca acesta va deveni de saptamana viitoare jucatorul FCSB-ului.

"Nu pot sa spun ca au fost grele probele de la FCSB, pentru ca am muncit foarte mult, iar daca faci acest lucru poti sa treci peste orice! Am fost contatat de cei de la Steaua si mi-au propus sa raman. Faptul ca am primit contract nu inseamna nimic daca nu voi munci la fel si nu voi da totul pentru a ajunge cat mai sus. Urmatorul meu obiectiv este sa ajung la echipa mare! Domnul Alexandru Kalanyos are un mare merit in acest pas si ii multumesc. Vreau sa le multumesc si colegilor de la Viitorul Sintimbru, dar si familiei mele", a spus pustiul Rosu.

Un al doilea tanar care va ajunge la FCSB este portarul Ovidiu Lazar. Nascut in 2001, acesta va ajunge si el la Academia FCSB de la Berceni.

"Am fost sunat sa ma prezint la testare. Am trecut de primul hop si am ramas si pentru a doua zi. M-am descurcat bine si la a doua testare si am fost ales in lotul final pentru grupa 2001. Am primit laude dupa ziua de marti, iar miercuri am avut un meci de pregatire cu o echipa din Pitesti, pe care l-am castigat cu 4-0", a spus si Ovidiu Lazar.

"Pot sa spun ca am facut un pas important in cariera mea, pentru simplul fapt ca am ajuns sa dau probe la FCSB. Sunt foarte multumit de mine, am cunoscut oameni, cu care am ramas prieten si am trait o experienta frumoasa. Cel mai mult mi-a placut ca am facut antrenamente specifice portarilor", a mai spus pustiul Lazar.

Cel mai tanar jucator remarcat de Titi Dumitriu este Darius Trifu, si el de la Viitorul Sintimbru, in varsta de doar 13 ani.

FOTO: Absport.ro // Ziarul Unirea