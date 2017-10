La Sepsi se anunta schimbari masive la finalul meciului cu Steaua.

Conform mai multor surse apropiate clubului, Sepsi il va deminte pe antrenorul Suciu pentru a-l inlocui cu Tibor Selymes. Manager general va veni Mihai Joita, care a mai indeplinit aceeasi functie in trecut la Petrolul, tot alaturi de Selymes. Joita e stabilit in Franta, unde a lucrat ca agent in ultimii ani. Printre altii, Joita l-a reprezentat si pe fostul golgeter al Petrolului, Younes Hamza.