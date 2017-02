Au pus TALPAN prag! Fanii Stelei l-au reclamat pe juristul CSA la minister. Ce se poate intampla cu acesta

Fanii Stelei l-au reclamat pe Talpan.

Florin Talpan este omul de care se leaga tot scandalul "marcii" de la Steaua. Juristul MAPN este cel care a obtinut o divizare a CSA fata de echipa lui Gigi Becali, cel care preluase clubul de la Armata acum aproape 15 ani.

Membrii 'Peluzei ros-albastre' i-au facut plangere lui Talpan la Minister, sustinand ca acesta nu are un comportament demn de un militar, avand iesiri publice ce nu fac cinste uniformei militare. "Si-a asumat anumite reguli de conduita militara. Se pare ca domnul Talpan doreste sa apara in media mai mult decat orice personalitate a CSA. Prin comportamentul sau incalca ordinul M64 din 2013, cu privire la disciplina militara", scrie in sesizare.

Talpan a recunoscut la Sport.ro ca a fost in audienta la ministrul apararii, in vara anului trecut, insa a fost scos cu forta de politia militara din cladire, deoarece nu avea aprobare de a veni in audienta.

Acesta va concura pentru postul de comandant al CSA in vara, cand se termina mandatul comandantului interimar. Talpan poate avea insa probleme mari daca ministerul va demara o ancheta in priviinta sa, in urma plangerii facute de fanii Stelei.