Au plecat doi, au mai ramas 5! Ce jucatori si-au REZILIAT azi contractele cu Steaua

Reghecampf a exclus din lot 7 jucatori in aceasta iarna!

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Doi dintre renegatii Stelei si-au reziliat azi contractele cu Steaua, anunta Digi. Mitrea si Golubovic s-au inteles cu conducerea Stelei si au incetat raporturile contractuale. Mitrea revine la Ascoli in Italia, in timp ce Golubovic are sanse mari sa semneze cu CSMS Iasi.

"E adevarat, am reziliat cu Mitrea si Golubovic", a confirmat finantatorul stelist Gigi Becali, pentru Digi Sport.

Aganovic, Dan Popescu, Vilceanu, Enceanu si Chitosca mai sunt jucatorii care isi negociaza rezilierea contractelor cu Steaua.

Bourceanu a plecat deja la Arsenal Tula din Bulgaria.