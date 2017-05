Au petrecut Moke si Gnohere inaintea derby-ului cu Dinamo? Mesajul OFICIAL al Stelei si al jucatorilor

Stelistii au avut liber in sambata de dinaintea partidei cu Dinamo.

Chemati in cantonament de Reghecampf duminica dimineata, Moke si Gnohere ar fi petrecut in centrul vechi toata sambata noapte, cu sampanie, vodka si cateva domnisoare, scrie Gazeta Sporturilor.

Steaua si jucatorii neaga vehement informatia aparauta azi in ziar. "Nu am iesit in viata mea in oras seara cu doua zile inainte de un meci, mai ales inaintea unuia de o asemenea importanta", a spus Moke pentru site-ul Stelei.

Chiar daca ar fi iesit in oras, jucatorii nu puteau fi pedepsiti de conducerea Stelei. Aveau liber din partea antrenorului Reghecampf.

Totusi, Becali a confirmat recent mai multe episoade de indisciplina ale jucatorilor Stelei.

"La Steaua au fost mai multe acte de indisciplina, dar le-am acoperit noi pe toate ca sa nu apara in presa. Dar de acum gata, s-a terminat, incep sa ma implic eu", a spus Becali.