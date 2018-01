Au luat jucatori de la Chelsea si Barcelona! REVOLUTIE la o echipa de Liga 1. Ce jucatori au adus

Vor sa scape de retrogradare cu orice pret si au facut transferuri importante in aceasta iarna!

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dupa ce l-a adus pe fundasul Dalmau, crescut de Barcelona, Sepsi s-a inteles si cu mijlocasul Filipe Oliveira. Portughezul de 33 de ani s-a aflat timp de 4 ani sub contract cu Chelsea si a prins 5 meciuri la prima echipa a gigantului londonez. Ultima oara in Cipru, la Anorthosis, Oliveira are si doua prezente in nationala B a Portugaliei.

Cei doi nu sunt singurele lovituri ale echipei lui Neagoe. Sepsi i-a mai convins si e Sato, fost la Iasi, dar si pe Ousmane Viera! Ivorianul adus de CFR in Romania acum aproape 10 ani a trecut pe la Inter Curtea de Arges si Pandurii, unde a fost capitan. Viera a refuzat apoi Steaua pentru a jucain Turcia, la Rizespor si Adanaspor.