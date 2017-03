"Au frica de avion, poate si din cauza asta au baut!" Cum e aparat Patrick Petre de tatal sau

Dinamovistii de la nationala de tineret a Romaniei au fost trimisi acasa dupa ce au fost prinsi ca au baut in avion.

Marius Sumudica vine la Ora Exacta in Sport, cu Ioana Cosma! Azi, la 9, in direct la Sport.ro! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca!

Patrick Petre, Olteanu, Dudea si Nedelcearu ar fi trebuit sa fie acum cu nationala U21 a Romaniei in cantonamentul din Spania. Acestia au fost trimisi acasa, dar si la echipa a doua a lui Dinamo.

Florentin Petre a comentat acest subiect, ii critica pe jucatori pentru prostia comisa, dar spune ca trei dintre ei aveau frica de avion si alcoolul ar fi putut fi o solutie ca sa scape de teama.

"Au gresit, sa-si asume responsabilitatea! Nu se poate asa ceva, mai ales la echipa nationala. Am inteles ca a fost ziua de nastere a lui Olteanu, daca voiau sa bea un pahar de vin puteau s-o faca alaturi de toti cei de la echipa. Cum faceam si noi, de altfel."

"Astia mici au fost mai euforici, au luat-o mai devreme, n-au mai asteptat sa ajunga la hotel"

"Din ce stiu eu sigur, Patrick, Dudea si Nedelcearu au frica de avion, cred ca si din aceasta cauza au facut acel gest, regretabil de altfel. Curios este ca doar cei de la Dinamo sunt scosi in fata, doar ei sunt trasi la raspundere."

"Au mai fost zeci de cazuri cu jucatori sau cu conducatori care au mai consumat pe avion. Oricum, asta nu-i scuza pe cei patru, puteau sa stea linistiti in autocar, am inteles ca ar fi zis ceva, din ce am citit. N-am luat legatura cu Patrick, are telefonul inchis, vom vorbi la Bucuresti", spune Florentin Petre pentru Gazeta Sporturilor.