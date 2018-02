I-au dat teapa de DOUA ORI intr-o luna! Cu ce antrenor a negociat Dinamo imediat dupa ce l-au dat afara pe Miriuta

Dupa ce inlocuirea lui Miriuta a devenit o certitudine. patronul Negoita a luat legatura cu mai multi antrenori pentru a le propune postul.

Primul dintre ei: Gigi Multescu! Fanatik scrie ca Multescu si-ar fi dat acordul atat acum, cat si in urma cu o luna, cand a fost cautat prima oara. Lui Multescu i s-a transmis sa fie pregatit sa revina in Stefan cel Mare inca de la finalul partidei cu Craiova, incheiata la egalitate in Stefan cel Mare, 2-2, pe 4 februarie.

Partile stabilisera si obiectivul pentru finalul de sezon: castigarea Cupei si primul loc in playout. In cele din urma, Dinamo s-a razgandit si a mers pe o solutie mai ieftina pentru un alt new-Dinamo, Florin Bratu. Argumentele antrenorului de 38 de ani: faptul ca-i stie bine pe pustii din lot si ca a castigat campionatul U19 in Stefan cel Mare.