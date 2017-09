Au dat afara 5, au luat 4 in loc! Miriuta a RUPT lotul Chiajnei. Ce jucatori a adus

Miriuta a primit intariri dupa startul catastrofal de sezon al Chiajnei!

Draghia, Feussi, Valentin Munteanu, Zeba si Tipuric au plecat de la Concordia. In locul lor, clubul a transferat fotbalisti cu prezente importante in Liga 1! In afara fostului golgeter de la CFR, Cristi Bud,

Chiajna i-a mai adus pe Bawab (ex. Dinamo), Patache (ex. Botosani) si Dan Bucsa (ex. Juventus Bucuresti). Bud s-a despartit de Timisoara dupa numai cateva etape din actualul sezon si a incercat fara succes un transfer in strainatate.

Atacantul a lucrat alaturi de Miriuta sezonul trecut la CFR, iar cei doi au avut o relatie complicata dupa ce antrenorul l-a folosit cu predilectie pe Omrani in atac. Astfel, transferul lui Bud la Chiajna e cel putin surprinzator.

Dupa 8 etape, Chiajna e pe 13 in Liga 1, cu doar doua puncte. Doar Juventus sta mai rau. Bucurestenii au golaveraj 4-13, in timp ce echipa lui Miriuta sta usor mai bine, 5-11.