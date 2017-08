Au batut palma cu Radoi si Olaroiu? Juventus isi schimba sigla si denumirea si se muta din Colentina

Mirel Radoi si Cosmin Olaroiu vor sa intre puternic in fotbalul romanesc.

Radoi a negociat deja cu patronul celor de la Juventus Colentina si e gata sa ofere 1 milion de euro pentru nou-promovata in Liga I. Juventus nu are stadion omologat pentru prima liga, iar baza a fost revendicata in instanta, astfel ca echipa va fi mutata din Bucuresti. Anuntul a fost facut chiar pe site-ul oficial al clubului.

"ASOCIATIA SPORT CLUB JUVENTUS BUCURESTI va informeaza ca incepand cu sezonul competitional 2018-2019 isi va modifica sigla si denumirea actuala a clubului.", e anuntul pe juventusbucuresti.ro.

Potrivit ProSport, Radoi ar fi batut palma cu Ilie Ciuclea si ar urma sa mute echipa la Severin. CSU Craiova se va muta pe noul stadion din Banie, iar Severinul urma sa ramana iar fara echipa in oras pe stadionul de 20.000 de locuri.

Aici ar urma sa intervina Radoi, care e nascut in Severin. Impreuna cu Olaroiu, Radoi ar urma sa ii dea in continuare credit lui Daniel Oprita, exclus de la antrenamentele lui Juventus in prezent si sa investeasca in echipa.