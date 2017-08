"Au ajuns arbitrii sa ne scoata mingea din poarta" Reactia lui Dica dupa 1-1 cu Astra si un gol anulat gresit

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Steaua a facut 1-1 acasa cu Astra, insa meciul a fost unul extrem de greu, mai ales din cauza gazonului. Stelistii puteau sa castige in repriza a doua, insa arbitrii au anulat gresit un gol al lui Golofca.

"Am inceput jocul foarte prost, am primit acel gol, mereu trebuie sa primim gol ca sa jucam. Din pacate au ajuns arbitrii sa ne scoata mingea din poarta. Nu am inteles de ce avem un gazon asa de prost. Cica aici e cald dar in Portugalia sunt 40 de grade si gazonul e verde.

Nu vreau sa ma bag in discutii despre arbitraj. Nedelcu si Benzar sunt foarte buni, se vede ca au valoare, ne vor ajuta pe viitor.

Si Teixeira si Balasa au iesit accidentati, vom afla maine ce situatie au. Problema e ca s-au accidentat ei nu ca nu au castigat. Am menajat mai multi jucatori, am jucat foarte des, nu stiu de ce Liga ne-a pus sa jucam asa de des.", a spus Dica dupa meci.

Golul anulat al lui Golofca: