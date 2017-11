"Ati vazut si ce s-a intamplat la Valencia - Barca, nu mi-a venit sa cred!" Ce a spus Dan Petrescu dupa victoria cu Sepsi si despre transferul lui Ionita de la Astra

CFR Cluj 2-0 Sepsi OSK / Dan Petrescu spune ca o considera in continuare pe Steaua principala favorita la titlu.

Dan Petrescu a fost multumit doar de rezultat dupa victoria cu Sepsi si de faptul ca echipa sa nu a primit nici de aceasta data gol, pentru a 13-a oara in 19 etape.

"Presiunea era mai mare daca Steaua batea ieri. Eu ma tem de orice meci, chiar daca jucam cu Balotesti, Virusii Verzi, Steaua sau Barcelona. Stiam ca Sepsi are un antrenor nou, era normal sa fie un meci greu, a fost si terenul greu. Cu noi echipele se apara, importante e ca am bagat mingea in poarta, cu noroc. Trebuie sa fim realisti, nu am facut un meci foarte bun.



De obicei echipele care primesc cele mai putine goluri, castiga campionate. Meritul este al intregii echipe, nu numai al fundasilor. Astazi au fost cateva ezitari in aparare, au fost cateva lucruri care nu mi-au placut, o sa le analizam.



Obiectivul meu a fost si este sa ajungem in playoff, vom vedea ce va fi cand ajungem acolo. Cred in continuare ca Steaua este principala favorita la titlu cu lotul pe care il are.



Daca era arbitraj video, nu mai erau probleme. Sau macar tehnologia pentru linia portii. Am vazut meciul de aseara (Valencia - Barcelona), nu imi venea sa cred ca in Spania, la un asemenea nivel nu exista tehnologia pentru linia portii. Nu m-am uitat la Astra - Steaua, m-am uitat la Valencia - Barcelona pentru ca tin cu ambele echipe.



Orice jucator bun este binevenit la CFR Cluj, dar asta nu inseamna ca este pe lista noastra. Ionita este un jucator foarte bun, ce a reusit sa faca si aseara, dar noi nu ne permitem sa luam orice jucator din campionat" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.