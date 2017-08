'Ati merge sa antrenati Steaua?' Raspunsul complet neasteptat dat de Contra

Becali nu rateaza niciun prilej sa-l laude pe antrenorul lui Dinamo. Contra se declara onorat si ii intoarce complimentele patronului Stelei.

'Contra la Steaua' nu e un scenariu imposibil in viitor. Cel putin asta lasa de inteles dinamovistul cu raspunsul pe care l-a dat astazi la intrebarea legata de o posibila colaborare cu Becali.



"Sunt la Dinamo, nu stiu ce va fi in viitor! Apreciez ca Becali vorbeste frumos despre mine. Am spus cand a fost treaba cu Armata ca fara el Steaua ar fi murit. El merita toate aprecierile pentru ca a investit in fotbal. A creat toate conditiile ca echipa sa nu moara!", a spus Contra.