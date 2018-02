"ATENTIE la Budescu si Tanase!" Miriuta, neimpresionat de victoria cu Lazio! Ce titular surpriza apare la Dinamo

Vasile Miriuta nu se teme de echipa lui Dica, in ciuda victoriei de joi seara cu Lazio.

Vasile Miriuta anunta ca Dinamo e pregatita pentru marea batalie cu Steaua si e fericit ca nu are jucatori accidentati. Antrenorul dinamovist e gata sa-l titularizeze in poarta pe Jaime Penedo, revenit tarziu la antrenamente din vacanta de iarna.

"Suntem pregatiti din toate punctele de vedere. Sper ca maine seara sa fim din 100%. Sunt norocos, nu avem probleme de lot. Nu e niciun accidentat, baietii sunt sanatosi. Nede a plecat, nu a mai plecat nimeni. Ma bucur pentru el, inseamna ca lucrurile merg bine daca au plecat 5 jucatori si suntem pe loc de playoff. Ma bucur pentru Nede, baiat de mare caracter, dinamovist, merita acest transfer.

Nu ma intereseaza de Steaua, important e sa fim noi foarte foare bine maine seara. Vor fi 30.35.000 de dinamovisti care ne vom impinge de la spate. Chiar am lucrat cu staff-ul in aceasta saptamana, aparare, atac, au inteles, sunt sigur ca nu vor repeta greselile de la meciul cu Chiajna. A fost relaxare, asta nu se va mai repeta. Penedo s-a antrenat foarte bine, vom vedea maine cine va fi in poarta", a spus Miriuta.



Miriuta il va alege maine pe inlocuitorul lui Nedelcearu din aparare. Si Torje are sanse mari sa intre din primul minut, dupa ce s-a pus la punct cu pregatirea fizica.

"Torje va fi acolo, s-a antrenat foarte bine, a intra bine cu Chiajna, ma bucur sa-l avem aici. Vedem maine daca joaca.

Mihai si Katsi, voi alege unul dintre ei. Vom vedea maine, sper sa fiu inspirat. La ei e treaba lor cine joaca. Important e sa fim noi bine din toate punctele de vedere.

FCSB e o echipa buna, cu jucatori de valoare, dar am mare incredere in jucatori si vom avea alaturi de noi acel 12 jucator.



Budescu, Tanase sunt foarte buni, trebuie sa fim atenti la fazele fixe. Ne dorim victorie cu FCSB si calificare in playoff.

Victoria ne aduce cu un pas inainte, depinde si de celalalte echipe. Doream sa jucam maine la aceeasi ora. Botosani si Viitorul joaca luni din pacate. Ultimele doua etape era normal sa jucam la aceeasi ora.

Daca avea capacitate 30.000 aici, jucam aici. Dar nu cred ca National Arena e un avantaj pentu Steaua", a spus Miriuta.