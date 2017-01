ATACUL conducerii Astrei dupa ce Junior Morais a anuntat ca A SEMNAT cu Steaua din vara

Conducatorii Astrei sunt suparati pe Junior Morais, dupa ce acesta a batut palma cu Becali.

Dani Coman a declarat astazi:



"Deocamdata Junior e sub contract cu noi. S-a prezentat si la antrenament. Noi ne dorim sa ramana multi ani la Astra. Este poate cel mai bun fundas stanga din tara. Vom vedea ce va fi, fiecare plateste in viata pentru greselile facute.



"Eu n-am vazut niciun contract al lui Morais cu Steaua la Liga. Daca va fi, vom vedea. El e sub contract cu noi, am incercat sa-l motivam cat putem noi de bine. Daca el isi doreste sa plece, fiecare e liber sa decida pentru viata lui", spune acesta.