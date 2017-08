Atac la MM Stoica si arbitraj! Petrescu acuza: "Am fost dezavantajati, dar noi nu dam pe Facebook!"

CFR 2-0 Voluntari / CFR merge ceas, iar Dan Petrescu nu rateaza ocazia de a trimite sageti catre rivali.

Petrescu spune ca CFR a fost dezavantajata, dar cei de la Cluj nu au protestat la fel cum o face MM Stoica pe Facebook. Si arbitrul partidei cu Voluntari a fost criticat de Super Dan.

"Meritul e clar ca e al jucatorilor. Ma bucur ca sunt seriosi, au fost cateva greseli, am avut noroc cu Vaca...in rest, nu tin minte ocazii mari din partea adversarilor, dar noi am mai avut sanse. Sunt foarte multumit de toti jucatorii, de tot grupul. In momentul de fata avem multi jucatori care stau in tribune, dar ar putea juca la orice echipa din Romania. Imi pare bine ca ei se antreneaza excelent si imi dau dureri de cap. Prefer sa am dureri de cap, dar sa am solutii", a spus "Bursucul".

"Singura nemultumire e legata de arbitraj. Nu-mi place sa vorbesc, alte echipe o fac, dar noi nu dam pe facebook-uri, nu facem...Astazi Voluntariul trebuia sa ia doua rosii, nu mi-a placut deloc ce a incercat acest arbitru azi! Nu-mi place deloc ce se intampla, celelalte echipe ar trebui sa se uite la ele si CFR-ul ar trebui lasata in pace.

Alte echipe dau goluri din ofsaid, dupa faulturi, uitati-va la meciuri. Ultimele doua meciuri am fost dezavantajati, am dat gol valabil cu Sepsi, azi Voluntariul trebuia sa primeasca doua rosii, dar asa e in Romania!", a tunat Petrescu.